Избирательная комиссия Чечни зарегистрировала Рамзана Кадырова кандидатом от «Единой России» на выборах главы региона

Избирательная комиссия Чечни зарегистрировала действующего главу республики Рамзана Кадырова кандидатом от «Единой России» на выборах главы региона. 44-летний Кадыров возглавляет Чечню более 14 лет. В 2016-м году он получил на выборах более 97% голосов, — напоминает ТАСС.