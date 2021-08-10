Европа не будет финансировать строительство стены на границе Белоруссии и Литвы. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Адальберт Янц. Возводить заграждение на границе намерена Литва, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Литовские власти также заявили о готовности выплачивать по 300 евро нелегалам, которые согласятся вернуться на родину. Деньги будут вручать в аэропорту перед посадкой в самолет. Получить их можно только один раз.
2021-08-10T14:31:06+03:00
2021-08-10T14:31:06+03:00
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14:31, 10 августа 2021
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