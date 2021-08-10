Блогер Юрий Хованский включён в перечень лиц, причастных к экстремизму

Росфинмониторинг включил арестованного блогера Юрия Хованского в список организаций и физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Хованский был задержан в начале июня в Петербурге. Он стал фигурантом уголовного дела после того, как исполнил песню о теракте на Дубровке, которую сочли оправданием терроризма.