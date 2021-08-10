Блогер Юрий Хованский включён в перечень лиц, причастных к экстремизму

Росфинмониторинг включил арестованного блогера Юрия Хованского в список организаций и физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Хованский был задержан в начале июня в Петербурге. Он стал фигурантом уголовного дела после того, как исполнил песню о теракте на Дубровке, которую сочли оправданием терроризма.
2021-08-10T14:32:00+03:00
2021-08-10T14:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 10 августа 2021
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