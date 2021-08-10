Сын королевы Великобритании принц Эндрю стал ответчиком по делу о сексуальном насилии

Иск против принца Эндрю подала американка Вирджиния Джуффре, сообщает BBC и отмечает, что речь идет про то, как ее двадцать лет назад привезли из Штатов в Великобританию и заставили заниматься сексом с членом монаршей семьи. При том, что ей было только 17 и «мучитель» по её словам, знал про возраст девушки. Хотя, при этом, в интернете гуляют фото, улыбающейся американки, стоящей рядом с принцем Эндрю, передает телеканал SkyNews. Эти встречи происходили не раз — в том числе, на одном из частных Виргинских островов.

Эта история всплыла на поверхность много месяцев назад. Как напоминает The Huffington Post, Джуффре рассказала о домогательствах на фоне процесса против американского миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в том, что он поставлял сексуальных рабов различным знаменитостям.

Сам же принц Эндрю тогда в своем знаменитом интервью ВВС же отверг какие-либо претензии, сообщил, что ничего не помнит о возможной встрече с этой американкой. The New York Times называет это интервью «разрушительным» для карьеры принца — ведь действительно тогда он вынужден был отказаться от участия в публичной жизни королевской семьи.

Букингемский дворец ранее не раз отвергал обвинения в сексуальном насилии в адрес принца Эндрю.