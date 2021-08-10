На Камчатке задержали депутата, который признался в непреднамеренном убийстве человека

Он говорил, что готов понести наказание.

Следственный комитет объявил о задержании пятидесятипятилетнего гражданина в связи с делом об убийстве, а то, что речь идёт именно о депутате Игоре Редькине в интервью РИА «Новости» подтвердил его представитель. По этим данным, меру пресечения члену законодательного собрания Камчатского края суд должен выбрать завтра.

Ранее депутат объявил, что по ошибке застрелил из ружья человека, когда в сумерках пытался отпугнуть медведя, на которого жаловались жители посёлка Озерновский. По словам Редькина, только позже он узнал, что в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. В связи с этим депутат пообещал снять свою кандидатуру с выборов и во избежание кривотолков приостановить членство в «Единой России».

Трагедия произошла второго августа. Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что следствие допускало причастность депутата к убийству. По данным издания, Редькина видели в это время неподалёку. Очевидцы отмечали, что он ездил по поселку на вездеходе в состоянии алкогольного опьянения и стрелял из дорогостоящего карабина.

Игорь Редькин заседает в Законодательном собрании Камчатского края с 2007-ого года. Депутат, как владелец и совладелец нескольких крупных компаний, занимает двадцатое место в рейтинге богатейших госслужащих журнала Forbes.