Оплату в городском транспорте в Москве вскоре могут сделать биометрической, — пишет газета «Коммерсантъ». ЦОДД добавит в приложение функцию биометрического распознавания лиц. Биометрические данные пользователей хранятся в защищенном месте, доступа к ним ни у кого нет, — утверждают власти.
2021-08-10T14:07:48+03:00
2021-08-10T14:07:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:07, 10 августа 2021
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