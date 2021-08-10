Оплату в городском транспорте в Москве вскоре могут сделать биометрической, — пишет газета «Коммерсантъ». ЦОДД добавит в приложение функцию биометрического распознавания лиц. Биометрические данные пользователей хранятся в защищенном месте, доступа к ним ни у кого нет, — утверждают власти.