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14:06, 10 августа 2021

Петербург обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом

При этом этот показатель в городе идет на спад.

1 811 человек, заразившихся коронавирусом выявили в Петербурге за прошедшие сутки. Таковы данные федерального оперативного штаба. В Москве этот показатель на 128 человек меньше. Заболеваемость в Петербурге идет на спад. По России также наблюдается небольшое снижение новых случаев. В статистику смертей в Петербурге добавили 49 человек. За все время пандемии в городе от коронавируса умерло более 19,5 тысяч человек. Шансы умереть от вируса составляют 0,86%. По данным Смольного, избыточная смертность в Петербурге в прошлом году составила 37% и оказалась вдвое выше чем в предыдущей допандемийный год. В городской администрации не отрицают, что прирост общей смертности полностью определялся ковид-ассоциированными состояниями. За января по апрель этого года, по данным Петростата, в городе умерло уже на 30% больше людей чем за аналогичный период 2020 года, когда в Петербурга начался первый подъем заболеваемости COVID-19.

В целом по России за прошедшие сутки коронавирусом заразилось более 21 тысяч человек.


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