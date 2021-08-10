В больнице Владикавказа пытаются восстановить подачу кислорода, из-за нехватки которого погибли пациенты с ковидом

После аварии в больнице Владикавказа умерли еще двое пациентов. Ранее сообщалось о гибели 9 человек из-за нехватки кислорода.

11 человек скончались в республиканской клинической больницы после того, как там прорвало трубу подачи кислорода в реанимацию. Гибель двоих пациентов власти с аварией не связывают – у них было критическое поражение легких. В Минздраве утверждают, что один из них умер от тромбоэмболии, причину смерти второго установят судмедэксперты. В министерстве не уточнили, могло ли на ухудшение состояние пациентов повлиять отключение кислорода. Оно длилось около 4 минут, ранее рассказали медики. Самых тяжелых пациентов подключили к резервным баллонам даже раньше. Полностью подача была восстановлена за 14 минут. Всего в тот момент в реанимации находился 71 человек.

По данным источника агентства «Интерфакс», трагедия произошла из-за попытки сэкономить на монтаже оборудования – его установили с нарушением технологии, не тестировали. Система сбоила и давление постоянно менялось, из-за чего при полной загрузке и круглосуточном потоке газа на полной мощности произошел разрыв трубы. Следователи проверят эту версию. В больнице же признают, что нагрузка на основную линию была слишком высокой. Там рассказали, что прямо перед трагедией готовились запустить резервную линию подачи кислорода, но опоздали буквально на час. У регионального Минздрава своя версия – там утверждают, что к аварии привел системный сбой – что именно под этим подразумевается, там не сказали. Как рассказал «Эху» журналист издательского дома «Коммерсантъ» во Владикавказе Заур Фарниев, местные жители винят в трагедии именно чиновников. Власти Северной Осетии отмечают, что магистраль последний раз капитально ремонтировали почти 10 лет назад. После гибели пациентов во всех больницах региона начали проверку систем резервной подачи кислорода. Уголовное дело заведено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Проблемы с доставкой кислорода к аппаратам ИВЛ наблюдаются во многих лечебных учреждениях России – рассказал телеканалу РБК директор Центра проблем организации здравоохранения Финансового университета Андрей Рагозин.

Завотделением кардиореанимации 29-й Клинической больницы Москвы Алексей Эрлих рассказал «Эху», что в случае экстренной нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ нет единого плана действий. Он добавил, что столичные больницы в подобных ситуациях больше могут рассчитывать на оперативную помощь, чем учреждения в регионах.