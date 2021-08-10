Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова и Ивана Жданова. Их подозревают в сборе средств и оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, — ее цитирует «Интерфакс».

Структуры, связанные с Навальным, признаны экстремистскими по жалобе московской прокуратуры. Апелляционная инстанция отклонила жалобы на это решение суда, и оно вступило в силу. На следующий день соратники Навального объявили о возобновлении сбора пожертвований.