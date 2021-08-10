Депутат законодательного собрания Камчатского края «единоросс» Редькин признался в непреднамеренном убийстве человека

Депутат законодательного собрания Камчатского края «единоросс» Игорь Редькин признался в непреднамеренном убийстве человека. Заявление опубликовано региональным агентством новостей КамчатскИнформ. Депутат утверждает, что принял мужчину за медведя.

55-летний Редькин — 20-й в рейтинге ста богатейших госслужащих и депутатов по версии Форбс. Его доход превышает 715 миллионов рублей по итогам 2020 года.