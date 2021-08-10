Минприроды России предлагает ввести режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области и Якутии из-за лесных пожаров

Министерство природы России предлагает ввести режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области и Якутии из-за лесных пожаров. По данным министерства, ситуация остается крайне напряженной. В нынешнем году, при меньшем количестве пожаров, зафиксировано увеличение площади, пройденной огнем — почти до 8 миллионов гектаров.
2021-08-10T13:37:07+03:00
2021-08-10T13:37:07+03:00
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13:37, 10 августа 2021
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