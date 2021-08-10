Еще 2 пациента умерли в Республиканской клинической больнице во Владикавказе, где сломалась кислородная система

Еще два пациента умерли в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, где сломалась кислородная система. В больнице утверждают, что одна смерть не связана с аварией, обстоятельства второй выясняются.

Вчера вечером из-за повреждения кислородной системы в больнице умерли 9 человек. Все погибшие лечились от коронавируса и находились на ИВЛ – сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как сообщает «Интерфакс», сегодня военные доставили две тонны кислорода в больницу