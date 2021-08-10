Ряд кандидатов в депутаты собрались у приемной ЦИК с обращением к Памфиловой допустить на выборы наблюдателей от ОБСЕ

Ряд кандидатов в депутаты Госдумы собрались около приемной Центральной избирательной комиссии РФ с обращением к Элле Памфиловой допустить на выборы наблюдателей от ОБСЕ. Как сказал депутат Мосгордумы и кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», пришедшие к приемной хотят встретиться с главой ЦИК, но никто из комиссии до сих пор на это не отреагировал.

«В настоящее время к входу ЦИК на КПП пришли представители разных партий, кандидаты в депутаты Госдумы, которые хотят встретиться с Эллой Памфиловой и вручить ей петицию с требованием обязательно пригласить для контроля за выборами в Госдуму представителей ОБСЕ», — сказал он.

По словам С.Митрохина, пришедшие кандидаты находятся у приемной уже полчаса, однако приемная закрыта. «К нам спустились представители главы ЦИК и обещали передать наши пожелания. Однако до сих пор мы ее так и не увидели, и никто не предложил нам другим способом сдать это обращение, и мы не видим пока с их стороны никакого желания нас принять», — отметил он.

С.Митрохин заявил, что они будут «дожидаться приема столько, сколько потребуется». «Все понимают, что выборы без международных наблюдателей теряют легитимность и этого нельзя допустить», — подчеркнул он.