Против ближайших соратников оппозиционного политика Алексея Навального возбудили уголовное дело

Оно касается сбора пожертвований для его организаций, ранее признанных экстремистскими.

По делу проходит Леонид Волков и Иван Жданов, а также другие люди, чьи имена в Следственном комитете не назвали. Призыв соратников Алексея Навального поддержать пожертвованиями его команду в СК посчитали нарушением закона. О сборе средств было объявлено на следующий день после того как апелляционный суд окончательно признал экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры оппозиционера, они как напомнили в ведомстве запрещены в России и ликвидированы. Отметим, громкое дело суды рассматривали в закрытом режиме. В том же ролике, опубликованном в прошлый четверг, Волков и Жданов рассказали о способах перечисления денег и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от силовиков. Соратникам Навального теперь грозит до восьми лет лишения свободы. Они находятся за пределами России. Ранее против Волкова возбудили дело о вовлечении подростков в протестные акции в поддержку Навального, которые прошли прошлой зимой по всей стране. Жданов — фигурант дела о неисполнении решения суда в связи с отказом удалить из интернета фильм «Он вам не Димон». Соратники Навального объявлены в международный розыск.

В твиттере Иван Жданов написал, что уже сбился со счёта из-за количества уголовных дел, возбуждённых против него. Леонид Волков на своей страничке дал понять, что не удивлён ещё одним делом.