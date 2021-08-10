МЧС по поручению президента направит на тушение пожаров в Якутию три самолета и 200 спасателей. В Министерстве природы назвали ситуацию в регионе крайне напряженной. Дым от пожаров в Якутии продолжает накрывать другие регионы.
2021-08-10T13:03:03+03:00
2021-08-10T13:03:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:03, 10 августа 2021
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