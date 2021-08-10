Количество пациентов, умерших после кислородной аварии в осетинской больнице, увеличилось до 11

В результате этого инцидента СК завёл уголовное дело.

Еще два человека скончались в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе. Один — от тромбоэмболии. Причины смерти второго еще устанавливаются – сказали агентству «Интерфакс» в Министерстве здравоохранения Северной Осетии. Там также допустили, что эти две смерти могут быть не связаны со вчерашней трагедией.

Накануне вечером в том же учреждении девять пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были в крайне тяжёлом состоянии, скончались из-за нехватки кислорода. Причиной был прорыв под землёй трубы, которая его поставляла. По крайней мере, об этом объявил исполняющий обязанности главы региона Сергей Меняйло, Тем временем заместитель главного врача больницы Яна Гутиева сказала агентству ТАСС, что в тот же день планировалось запустить вторую, резервную линию подачи кислорода, но трагедия произошла буквально за час до этого. Ранее в местном Минздраве отметили, что ремонт в больнице прошёл два года назад, однако система подачи кислорода была построена значительно раньше.

Сейчас больных подключили к кислородным баллонам. Власти республики после вчерашнего инцидента начали обсуждать строительство собственных кислородных станций на базе больниц.