В отношении соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова возбуждено новое уголовное дело. Их подозревают в финансировании экстремистских организаций, — сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она отметила, что несколько дней назад в интернете был размещен видеоролик с участием Жданова и Волкова, они заявляли о продолжении своей деятельности, несмотря на то, что по решению суда Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры Навального были признаны экстремистскими и ликвидированы.