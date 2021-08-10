Сегодня в столице Катара должны начаться переговоры по ситуации в Афганистане с участием талибов, — сообщает агентство РИА «Новости» ссылаясь на информированный источник. Организатором встречи выступили США и ООН. Переговоры продлятся три дня.

После вывода американских войск и их союзников по НАТО из Афганистана, талибы не прекращают наступательные операции, они захватили уже шестую столицу провинции, город Айбак на севере страны.

Ветеран войны в Афганистане Франц Клицевич считает, что Россия никак не может помешать движению Талибан, которое запрещено в нашей стране, в захвате афганских территорий . По его словам, за всем происходящем сейчас в Афганистане стоят Соединенные Штаты. В Пентагоне накануне признали ухудшение ситуации в Афганистане после вывода американских войск.