Смерть еще двух человек в больнице Владикавказа может быть не связана с ЧП с кислородной трубой, — заявили в республиканском Минздраве. Накануне из-за нехватки кислорода скончались девять пациентов коронавирусной реанимации.

В течение дня больница во Владикавказе должна быть подключена к основной линии подачи кислорода. Власти считают, что причиной ЧП накануне стал прорыв трубы в земле. Это предварительная версия. Правоохранительные органы проводят расследование.