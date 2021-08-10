Клинцевич считает, что Россия не может помешать движению «Талибан»* в захвате афганских территорий

Бывший сенатор Совета Федерации, ветеран войны в Афганистане Франц Клинцевич считает, что Россия не может помешать движению «Талибан»* (движение признано экстремистским и запрещено в России) в захвате афганских территорий. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что действиями террористов руководят власти США, и их спецоперации будут долгими и тщательно продуманными.

«Россия сейчас не может ничего предпринимать, на мой взгляд, благодаря тому, что уже несколько раз поменялось в Афганистане марионеточное правительство, поставленное американцами. У нас там отношения носят достаточно формальный характер», — сказал он.

Ф.Клинцевич уверен, что талибы будут вести деструктивную работу и контролировать внутриполитические процессы в странах Средней Азии, и предотвратить эти действия не представляется возможным.

««Талибан», который запрещен в Российской Федерации, они займутся Средней Азией, дабы создать деструктивные процессы с Среднеазиатских республиках с последующими созданиями трудностей на территории Российской Федерации. Они открытого прорыва в прохождении бандформирования делать не будут. Они будут проводить социальные операции, дестабилизируя ситуацию внутри республик», — отметил он.

12.00

oss/ev