Камчатский депутат, один из самых богатых чиновников в России, случайно убил человека, спутав его с медведем

После этого политик снял свою кандидатуру с выборов и вышел из «Единой России».

Убийство произошло еще 2 августа, но о возбуждении уголовного дела стало известно только сегодня, когда в причастности к гибели 30-летнего мужчины признался депутат законодательного собрания Камчатского края от «Единой России» Игорь Редькин. В сообщении, обнародованном его адвокатом, изложена следующая версия событий – Редькин узнал, что на свалке в его поселке бродит медведь, «от которого могут пострадать местные жители». Он решил отпугнуть животное ружьем, стрелял в сумерках. Позднее политик узнал, что примерно в то же время в районе свалки был ранен местный житель, он скончался в больнице. Редькин пишет, что накануне принял для себя решение и готов понести наказание. Он также «во избежание кривотолков» приостановить членство в «Единой России» и снимает свою кандидатуру с выборов. Между тем, по данным СМИ, депутат был пьян и, вероятно, приехал на свалку, чтобы поупражняться в стрельбе. Мужчина, в которого попала пуля, в тот момент вместе с родственником загружал в микрогрузовик металлолом. Агентства сообщают, что политика задержали.

СМИ называют Редькина «рыбным королем» — он совладелец нескольких рыбопромышленных и авиационных предприятий. За последние три года политик задекларировал более 1,5 миллиардов рублей. Он занимает 20 место в рейтинге самых богатых госслужащих по версии журнала Forbes.