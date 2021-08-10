Президент России распорядился увеличить группировку по тушению сибирских пожаров

В этом году они сильнее, чем в прошлом.

Руководство Якутии получило от президента распоряжение разработать предложения по увеличению мер поддержки пострадавшим, а спасатели – увеличить количество людей, которые борются с огнём. Об этом объявили сегодня в Кремле. Ранее в Якутии из-за бедствия ввели режим ЧС регионального характера. Министр природы Александр Козлов назвал ситуацию крайне напряжённой. По его словам, в этом году при меньшем количестве лесных пожаров площадь, пройденная огнём, увеличилась. Глава ведомства отметил, что в республике она составила почти восемь миллионов гектаров.

Из-за сильного задымления продолжаются перебои в работе красноярского аэропорта. Этим утром, как сообщает «Интерфакс», были отменены рейсы в Москву, Игарку и Тюмень. Еще около десяти перелётов на текущий момент отложены. До этого спасатели рассказывали и о тяжёлой ситуации в Иркутской области, в который дым накрыл более четырёхсот поселений.

Вчера в американском космическом агентстве NASA объявили, что дым от лесных пожаров в Сибири впервые в истории накрыл Северный полюс.