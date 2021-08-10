Еще два человека скончались после аварии с кислородной системой в клинике во Владикавказе, — сообщает ТАСС, ссылаясь на медиков. Таким образом из-за нехватки кислорода в общей сложности умерли 11 человек.

Власти утверждают. Что трубу прорвало под землей. Из-за этого кислород перестал поступать к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все погибшие из числа тяжелобольных коронавирусом. Правоохранительные органы проверяют версию о просчетах при монтаже кислородной системы. Следователи еще накануне возбудили уголовное дело.

Заведующий отделением кардиореанимации 29 клинической больницы Москвы Алексей Эрлих рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что в случае экстренной нехватки кислорода для ИВЛ нет единого плана действий. «Я не знаю, чтобы было, если в моей больнице сразу 9 человек оказались без кислорода. Я таких специальных правил не знаю, как бы мы действовали. Действовать надо по ситуации. Есть портативные баллоны с кислородом, они всегда заряженные есть, в разных отделениях, и это может быть выходом. Но их, конечно, может не хватить на всех пациентов, и они рассчитаны не на очень долгое время. Трудно сказать, если делать запас, как долго эти баллоны с кислородом могут храниться и какой объем нужен», — сказал Эрлих. Завотделением добавил, что столичные больницы в подобных ситуациях имеют больше шансов на оперативную помощь, чем медучреждения в отдаленных регионах. Как сообщалось, накануне девять пациентов реанимации владикавказской клинической больницы погибли в результате прорыва трубы с кислородом. Все жертвы ЧП находились на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с 90-процентным поражением органов дыхания.