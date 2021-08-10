Китай решил отозвать своего посла из Вильнюса после того, как власти Литвы разрешили Тайваню открыть свое представительство в стране. Такой шаг в КНР назвали грубым нарушением принципов дипломатических отношений.
2021-08-10T11:36:12+03:00
2021-08-10T12:40:49+03:00
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11:36, 10 августа 2021
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