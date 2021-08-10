Журналист Фарниев: Жители Северной Осетии считают, что к трагедии в больнице могли привести действия Минздрава

Многие жители Северной Осетии считают, что к трагедии в больнице во Владикавказе могли привести действия Минздрава, — рассказал «Эху» журналист издательского дома «Коммерсантъ» Заур Фарниев. «Насчет реакций в соцсетях, она однозначная — все винят руководство Минздрава: и прошлое, и нынешнее. Особенно главный вопрос, чем занималось предыдущее руководство министерства республики, когда устанавливало это кислородное оборудование. Ответственных за эти вопросы нет. И СК возбудило уголовное дело по факту халатности и в результате гибели людей», — рассказал журналист. По словам Фарниева, в больнице уже через час после случившегося было спокойно. «Родственники больных, находящихся в больнице, приходили для того, чтобы узнать, что с ними все нормально. Помимо этого никаких действий (со стороны местных жителей) не предпринималось»

Заведующий отделением кардиореанимации 29 клинической больницы Москвы Алексей Эрлих рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что в случае экстренной нехватки кислорода для ИВЛ нет единого плана действий. «Я не знаю, чтобы было, если в моей больнице сразу 9 человек оказались без кислорода. Я таких специальных правил не знаю, как бы мы действовали. Действовать надо по ситуации. Есть портативные баллоны с кислородом, они всегда заряженные есть, в разных отделениях, и это может быть выходом. Но их, конечно, может не хватить на всех пациентов, и они рассчитаны не на очень долгое время. Трудно сказать, если делать запас, как долго эти баллоны с кислородом могут храниться и какой объем нужен», — сказал А.Эрлих. Завотделением добавил, что столичные больницы в подобных ситуациях имеют больше шансов на оперативную помощь, чем медучреждения в отдаленных регионах. Как сообщалось, накануне девять пациентов реанимации владикавказской клинической больницы погибли в результате прорыва трубы с кислородом. Все жертвы ЧП находились на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с 90-процентным поражением органов дыхания.