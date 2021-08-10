У отца Ивана Жданова, находящегося в закрытом на карантин СИЗО, ухудшилось состояние здоровья

Как рассказал соратник Алексея Навального Иван Жданов в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», у его 66-летнего отца Юрия Жданова, который находится в СИЗО-1 Архангельска, поднялась высокая температура, и состояние его ухудшается. «На прошлой неделе его перевели в 12-местную камеру, а СИЗО закрыли на карантин. В этой 12-местной камере один человек уже болел, у которого была уже температура. И к концу недели, в пятницу у отца, он мне писал письма, ночью поднялась температура до 39. Он пытался достучаться до медсестры, но никто не приходил, дали одну таблетку парацетамола, он чувствует себя плохо, говорит, что вставать не может», — рассказал соратник Навального.

По словам И.Жданова, он уже обратился к адвокатам для того, чтобы они обратились к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, в прокуратуру и в местный ФСИН, чтобы обратить внимание на эту ситуацию. 29 марта Юрия Жданова арестовали по делу о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). 8 апреля Ю.Жданова этапировали из Ростовской в Архангельскую область.