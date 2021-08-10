В России выявлено 21 378 случаев коронавируса

Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено более 21 тысячи новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге — более 1800. В Москве – более 1600. Скончались за день от ковида в стране 792 человека.