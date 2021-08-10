В России выявлено 21 378 случаев коронавируса

Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено более 21 тысячи новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге — более 1800. В Москве – более 1600. Скончались за день от ковида в стране 792 человека.
2021-08-10T11:33:00+03:00
2021-08-10T11:33:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2885018-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3505920.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:33, 10 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...