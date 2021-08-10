Талибы захватили шестую столицу провинции в Афганистане. Они взяли под свой контроль город Айбак на севере страны. В Пентагоне признали ухудшение ситуации в регионе после вывода американских войск.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признался, что попытка совместно с союзниками по НАТО сформировать коалицию для сохранения военного присутствия в Афганистане после вывода американских войск, провалилась. В интервью газете The Daily Mail он отметил, что никто из членов Североатлантического альянса не проявил своей заинтересованности. Между тем Пентагон признал, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане ухудшается: за последние 72 часа в п яти провинциях административные центры были захвачены талибами.