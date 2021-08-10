Грузовой корабль Cygnus запустят к МКС в США с космодрома космического агентства NASA

Запуск положит начало 16-й коммерческой миссии по доставке припасов, приборов и материалов для исследований на Международную космическую станцию. Среди прочего на борту будет 3-D принтер, в котором используется материал, имитирующий грунт Луны, аппарат по очистке воздуха и монтажный кронштейн, который будет установлен на каркасе солнечных панелей в конце августа во время выхода в открытый космос. Всего же Cygnus отвезет в космос около 4 тонн груза.

По прогнозам американского агентства NASA, во время запуска с вероятностью в 80% будет хорошая погода, однако кучевые облака, которые в это врем могут быть, станут самой главной погодной проблемой.

Трансляцию запуска можно будет посмотреть на официальном сайте NASA. Запуск намечен на 17:30 минут по восточному времени.