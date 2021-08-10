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11:06, 10 августа 2021

Причиной аварии в больнице Владикавказа мог стать непрофессиональный монтаж оборудования

Из-за прорыва трубы подачи кислорода в реанимации накануне скончались 9 пациентов с коронавирусом.

Монтаж кислородной системы в медучреждении производился кустарно с нарушением технологии, исходя из экономии или нехватки средств, утверждает информированный источник агентства «Интерфакс». По его данным, после установки конструкция не тестировалась. Известно, что система сбоила, работала нестабильно — давление постоянно менялось. При невысоких нагрузках это не имело критических последствий, однако при полной загрузке и круглосуточном потоке газа на полной мощности произошел разрыв трубы. По словам источника, правоохранительные органы будут выяснять, в курсе ли было руководство больницы. Власти Северной Осетии подтвердили, что версия о конструктивных ошибках при монтаже трубы действительно проверяется. Там отметили, что магистраль последний раз капитально ремонтировали почти 10 лет назад. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии, из-за которой погибли 9 пациентов. Расследование проконтролирует глава ведомства Александр Бастрыкин и прокуратура.

Сейчас в больнице восстановили бесперебойную подачу кислорода. При этом в регион продолжают подвозить газ – несколько тонн уже доставили из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Краснодара. Еще тонна от Минобороны в пути


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