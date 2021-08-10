Иван Жданов не стал комментировать отъезд Любови Соболь, отметив, что у нее все в порядке

Соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов не стал комментировать отъезд из России бывшего юриста ФБК (запрещенная в РФ экстремистская организация, иноагент) Любови Соболь, отметив в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» только то, что у нее все в порядке. «Соболь, я думаю, что она сама прокомментирует, где она находится. Я не исполняю обязанности ее пресс-секретаря, и мне не этично говорить то, что я знаю. Мы общаемся с ней, у нее нет проблем», — сказал он.

На вопрос, существуют ли какие-либо ограничения на выезд у Л.Соболь, Иван Жданов ответил: «Я разговаривал с адвокатом, никаких ограничений после вынесения решения суда первой инстанции у нее не было. Формальных ограничений вообще нет».

Преображенский суд Москвы в августе назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы Соболь за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.