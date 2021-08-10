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Эксклюзив Эха 10:55, 10 августа 2021

Шлосберг будет обжаловать решение Мосгорсуда о снятии его с выборов в Госдуму по одномандатному округу в Москве

Мосгорсуд отменил регистрацию депутата Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Льва Шлосберга в качестве кандидата в Госдуму. Как сказал политик в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», он обжалует это решение суда, как только получит на руки постановление суда, которое до сих пор не оформлено. «Мосгорсуд вчера довольно в скоропостижном процессе принял решение об отмене моей регистрации как кандидата в депутаты Госдумы по 207 Хворинскому одномандатному округу по иску своеобразного кандидата от партии Зеленых, который естественно отсутствовал на судебном процессе. Это решение суда не вступило в силу. Оно может быть обжаловано в течение 5 дней, и оно будет нами обжаловано в Первой апелляционной юрисдикции, которая там же в здании Мосгорсуда». – рассказал Шлосберг. При этом, по словам политика, текста решения суда до сих пор нет. «Суд вчера смог только огласить резолютивную часть решения. Решение сейчас пишется, я предполагаю, что даже не в две руки, и хорошо, если не в четыре. На данную минуту мы не можем сказать, что написано в судебном решении. Судья пока ничего не подписала. Люди там пытаются при отсутствии законных основаниях написать решение суда», — отметил он. Также Шлосберг рассказал, что интересы истца в суде представлял юрист, представлявший окружную избирательную комиссию, но при этом не работающий в окружной избирательной комиссии.

«В процессе заседания мы услышали от юриста, представлявшего округ 207 некоего господина Ильи Голышева уникальные вещи — есть записи этого заседания суда. Я никогда не видел этого человека, он юрист Мосгоризбиркома. И когда я сказал, что кандидат прошел две проверки министерства юстиции РФ, в том числе на наличие или отсутствие пассивного избирательного права, и в делах окружной избирательной комиссии есть письмо Минюста, что нет претензий к кандидату, и в делах ЦИК есть соответствующая проверка. Господин Голышев заявил, что: «Письмо министерства юстиции РФ не имеет значения в нашем деле». Я пытаюсь понять, что происходит с государственной машиной РФ, вообще с машиной юстиции РФ – это даже не министерство сельского хозяйства. Именно эта организация ведет соответствующие реестры экстремистов, террористов, иностранных агентов и др. Это уполномоченный государственный орган. И юрист заявляет, что письмо Минюста не имеет значения, чтобы суд установил существенные обстоятельства дела. Я считаю, что государство пошло вразнос», — сказал политик. По мнению Шлосберга, никаких оснований для признания меня причастным и отказе в пассивном избирательном праве нет, «потому что такого решения суда нет, оно отсутствует».

«Закон, которым введено понятие причастности деятельности экстремистских организаций не может иметь обратную силу, никто не покушается на 54 статью Конституции. Для того, чтобы применить закон к какому-либо гражданину, должно состояться отдельное решение суда, и более того это решение суда должно состояться после вступления в силу этого закона. А этот закон вступил 4 июня.
И то, что обсуждалось вчера в суде, а до этого на предварительном заседании в пятницу, заключалось в том, что по сути никаких оснований нет», — отметил он.


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