Власти Израиля говорят о возможности введения новых ограничений из-за распространения коронавируса. За последние сутки в стране выявили более 5 тысяч новых случаев заражения. Таких показателей не было с февраля.

В Министерстве здравоохранения Израиля говорят, что прежде всего ограничения коснутся массовых мероприятий. При этом власти постараются избежать четвертого по счету локдауна.