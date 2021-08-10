40% россиян уверены, что Трудовой кодекс России в большей степени защищает интересы работодателей

40% россиян, по данным исследовательского центра портала SuperJob, уверены, что Трудовой кодекс России в большей степени защищает интересы работодателей. Чаще об этом говорят мужчины. 28% респондентов заявили, что закон в равной мере защищает права работников и работодателей. При этом 23% вообще ничего не смогли сказать по этому поводу.