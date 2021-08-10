Вице-премьер Александр Новак предложил ввести запрет на продажу бензина трейдерами

Он допустил такую возможность в ходе встречи с представителями нефтяных компаний. Новак уверен, что цены на топливо на бирже в ближайшее время стабилизируются. В случае ухудшения ситуации Кабинет министров может запретить экспорт бензина.

В последнее время в России резко вырос спрос на бензин, на бирже возник ажиотажный спрос на топливо.