По делу об отравлении детей в поезде Мурманск-Адлер появились задержанные. Как передает ТАСС, это директор поезда, а также повар и официант. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Из-за отравления было госпитализировано более 90 детей.