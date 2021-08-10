Дым от лесных пожаров в Якутии стал причиной задержки вылетов рейсов в Красноярском аэропорту, — сообщает «Интерфакс». Задымление зафиксировало в более чем восьмистах населенных пунктах Красноярского края.

В похожей ситуации и другие регионы. В Министерстве природы признают, что обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной. Нынешние показатели превышают прошлогодние.

Тем временем глава Якутии Айсен Николаев дал распоряжение, что жилые дома в якутском селе Бяс-Кюель должны быть восстановлены после пожара в течение двух месяцев. По словам Айсена Николаева, из-за перекинувшегося лесного пожара в селе сгорели 10% жилых домов.