Вблизи афганской границы завершились совместные учения военных России, Таджикистана и Узбекистана. Они проходили на фоне продолжающегося наступления талибов на правительственные силы в Афганистане.

В учениях на полигоне в Хатлонской области Таджикистана, примерно в 20 километрах от афганской границы, принимали участие 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц боевой техники. В Минобороны страны отметили, что такие антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества Таджикистана, Узбекистана и России. Военнослужащие отрабатывали нейтрализацию условного противника, по легенде незаконно перешедшего границу, чтобы организовать в республике теракты. Гипотетическую угрозу отразили, боевиков уничтожили, их позиции разгромили. В российской армии поясняют, что учения проводились в связи с обострением ситуации в Афганистане, где после заявления Вашингтоне о выводе войск запрещенная террористическая организация Талибан начала завоевывать все новые территории. Талибы захватывают административные центры Афганистана, они контролируют 90% границы и большую часть территории страны. В России опасаются, что боевики могут проникнуть в приграничные страны Центральноазиатского региона.

По данным источника агентства РИА «Новости», сегодня в Дохе должны стартовать переговоры с участием талибов о ситуации в Афганистане. Их организуют США и ООН.