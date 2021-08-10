Во Владикавказе выясняют обстоятельства повреждения кислородной системы в больнице

Власти Северной Осетии утверждают, что все республиканские больницы, лечащие инфицированных коронавирусом, обеспечены кислородом. Продолжается прием больных и в клинической больнице Скорой медицинской помощи, где накануне погибли девять пациентов.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тибиев признал, что они скончались из-за отсутствия притока кислорода к аппаратам искусственной вентиляции легких. Скончались восемь женщин и один мужчина. Все они до этого находились в тяжелом состоянии.

Глава республики Сергей Меняйло утверждает, что причиной трагедии стала изношенность оборудования. Трубу прорвало под землей, из-за этого была повреждена кислородная система.

Следователи и прокуроры проводят проверку. Возбуждено уголовное дело.