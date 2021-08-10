Евросоюз поддержал введение новых санкций против Белоруссии со стороны США, Канады и Великобритании. Брюссель считает. Что давление на руководство республики должно быть продолжено до тех пор, пока не будут освобождены все политические заключенные. Ограничительные меры касаются ключевых направлений белорусской экономики, включая кредитное финансирование и калийную продукцию.

Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков в эфире «Эха» отметил, что новые санкции будут компенсированы при помощи России. Между тем накануне руководитель Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что поддерживает введение ответственности за призывы к санкциям против республики. Он готов ввести в парламент соответствующий законопроект.