В МЧС планируют разработать инструкции, как обращаться с каждым автомобилем в случае аварии, — сообщает ТАСС. Это будет так называемая «карта спасения». В ней будут рекомендации для экстренных служб. Как считают в ведомстве, это необходимая мера, так как появляется все больше новых автомобилей, в том числе оснащенных альтернативными источниками питания. Это существенно затрудняет работу спасателей в момент ДТП, так как им не всегда известны конструктивные особенности каждой машины.
2021-08-10T09:35:40+03:00
2021-08-10T09:35:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 10 августа 2021
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