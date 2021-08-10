В МЧС планируют разработать инструкции, как обращаться с каждым автомобилем в случае аварии, — сообщает ТАСС. Это будет так называемая «карта спасения». В ней будут рекомендации для экстренных служб. Как считают в ведомстве, это необходимая мера, так как появляется все больше новых автомобилей, в том числе оснащенных альтернативными источниками питания. Это существенно затрудняет работу спасателей в момент ДТП, так как им не всегда известны конструктивные особенности каждой машины.