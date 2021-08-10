Дело против иранского прокурора, обвиняемого в военных преступлениях, начнут рассматривать сегодня в шведском суде

Арестованного считают причастным к убийствам политических оппонентов властей исламской республики.

Шведское следствие утверждает, что обвиняемый был одним из тех людей, которые в конце восьмидесятых годов выполняли приказ верховного правителя страны аятоллы Рухоллы Хомейни об убийстве в тюрьмах заключённых, которые сочувствовали организации «Моджахеды иранского народа». Помимо массовых убийств, иранцу вменяют пытки и бесчеловечное обращение с арестованными. Как отмечали в прокуратуре Швеции, военные преступления считаются одними из самых серьёзных. Ведомство занимается этим делом, поскольку королевство обладает универсальной юрисдикцией в отношении нарушений международного права. Обвинители подчёркивали, что у них есть как возможность, так и обязательство преследовать за подобные преступления.

Обвиняемого арестовали два года назад, когда он прилетел в Швецию навестить родственников. За это время власти так и не раскрыли его имя. Агентство AP сообщало, что речь идёт о шестидесятилетнем бывшем прокуроре Хамиде Нури. Вины он не признаёт.

По подсчётам международной правозащитной организации Amnesty International, по приказу Хомейни, о котором идёт речь, были убиты почти две тысячи человек.