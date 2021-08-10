США объявили, что ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшается из-за наступления боевиков движения Талибан, в России оно признано террористическим и запрещено. На переговорах, которые сегодня начнутся в Катаре, обсудят напряженную обстановку.

Наступление талибов в Афганистане США пытаются остановить ударами с воздуха, их наносят, в том числе бомбардировщики B-52. Впрочем, ощутимого результата это не даёт. Боевики продолжают захватывать всё новые территории. За несколько дней они взяли столицы нескольких афганских провинций, в том числе Тахара у границы с Таджикистаном. Раньше под их контролем были только сельские районы, отмечает агентство Reuters. Наступление началось после того как в мае из Афганистана стали уходить военные США и их союзники, вывод войск планируют завершить в сентябре. Талибы утверждают, что захватили уже 90 процентов территории страны. В Кабуле это отрицают. Ситуацию сегодня начнут обсуждать в столице Катара. На переговоры в Дохе с участием талибов приедет спецпредставитель США по Афганистану. Представителей движения Талибан — в России оно признано террористическим и запрещено – призовут прекратить наступление и провести переговоры о политическом урегулировании. Это единственный путь к стабильности в Афганистане, отметили в Госдепартаменте США.

Переговоры в Дохе продлятся 3 дня.