Республиканская клиническая больница во Владикавказе, где накануне погибли 9 пациентов с коронавирусом, получила новую партию кислорода. По основной схеме подача кислорода в больницу будет восстановлена сегодня-завтра, — сообщает местный Минздрав.

На момент ЧП в реанимации находилось более 70 пациентов. Среди скончавшихся от нехватки кислорода восемь женщин и один мужчина. Все они в возрасте от 47 до 85 лет. Власти утверждают, что причиной поломки стал прорыв трубы под землей. Персонал больницы скорее всего вовремя не среагировал на сигнал о неисправности аппаратуры, — полагает член думского Комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

По факту произошедшего в больнице во Владикавказе возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит свою проверку.