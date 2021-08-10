Крупнейшая сеть кинотеатров в мире АМС начнет принимать биткоин в качестве оплаты за билеты на сеансы в США к концу года.

Решение продиктовано желанием увеличить продажи на фоне борьбы с негативными экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Данная сеть в США владеет почти 600 кинотеатрами в США.