Фонд Общественное мнение выяснил, что каждый пятый россиянин в этом году побывал в отпуске. Из них 12% отдыхали дома. Согласно результатам исследования, каждый седьмой россиянин отдыхал на даче, за границей побывали 2% респондентов.

Без отпусков в этом году работают 15% граждан России, — передает «Интерфакс».