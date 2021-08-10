Дополнительную военную технику направили в Якутию тушить лесные пожары, — передает «Интерфакс». Прежде всего речь идет о районе, где огонь перекинулся на населенные пункты. По данным властей, всего с республике в настоящее время тушат около 70 пожаров. Накануне на территории всей республики был введен режим чрезвычайной ситуации.

При этом МЧС России помогает тушить лесные пожары в других странах. Руководитель противопожарного отдела «Гринпис России» Григорий Куксин объяснил в эфире «Эха», что это не влияет на то, как справляются с огнем в России

Григорий Ккуксин отметил, что техника, отправленная на помощь Турции и Греции может оказаться эффективнее, чем при тушении пожаров в России.