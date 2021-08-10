США в годовщину начала протестов в Белоруссии ввели новые санкции против приближённых Лукашенко и крупного бизнеса

США в годовщину начала протестов в Белоруссии ввели новые санкции против приближённых Александра Лукашенко и крупного бизнеса.

Под санкции, в частности, попали национальный Олимпийский комитет (администрация США считает, что через него отмываются деньги), Следственный комитет и Беларуськалий — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Его Минфин США считает основным источником налоговых доходов и валютной выручки для режима Александра Лукашенко. В то же время в отношении компании БКК — трейдера, через которую Беларуськалий экспортирует удобрения, санкции не ввели. В чёрном списке оказались организации, которые работают в сфере энергетики, строительства, транспорта, а также в табачной отрасли. Помимо этого Штаты ввели санкции против 23-х белорусских чиновников, силовиков и крупных бизнесменов. Среди них министр транспорта, начальники отдела следственного управления КГБ и центра временного содержания на Окрестина и гендиректор предприятия Белшина – одного из крупнейших в Европе производителей шин. Действия Минска угрожают безопасности и внешней политике США, говорится в указе президента Джо Байдена. В документе поясняется, что белорусский режим подавляет демократию и нарушает права человека, проводя репрессии, которые начались с большей силой после цитата «сфальсифицированных выборов президента» 9 августа прошлого года.

Новые санкции против Белоруссии также ввели Канада и Великобритания. Лондон включил в список и российского предпринимателя Михаила Гуцериева из-за связей с белорусским руководителем. Введение ограничительных мер поддержал и Евросоюз.