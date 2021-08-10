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08:07, 10 августа 2021

Во Владикавказе 9 пациентов больницы скончались из-за поломки кислородной системы

Во Владикавказе 9 пациентов больницы скончались из-за поломки кислородной системы. Следсвтенный комитет завел дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Росздравнадзор и Прокуратура проводят проверку.

Авария в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла из-за прорыва трубы, по которой кислород подавался пациентам из резервуара, находящегося под землей. В этот момент в реанимации находился 71 человек. Изначально сообщалось о семи погибших, позже их число уточнили. Скончавшиеся пациенты были в крайне тяжелом состоянии. В республиканском Минздраве выразил соболезнования их семьям. Остальные пациенты находятся под пристальным наблюдением – за каждым следят реаниматологи, подачу кислорода восстановили.
После инцидента власти Северной Осетии пообещали оснастить все больницы региона станциями для непрерывного производства кислорода. Но на это потребуется время.

Что стало причиной прорыва трубы системы подачи кислорода, выяснит экспертиза. По данным источника агентства «Интерфакс», трагедия произошла стала изношенность оборудования.


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