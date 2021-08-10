Пресненский суд Москвы приступит сегодня к рассмотрению иска Алексея Навального к Дмитрию Пескову

Пресненский суд Москвы приступит сегодня к рассмотрению иска политика Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову.

Оппозиционер обратился в суд из-за слов Пескова о том, что Навальный работает с западными спецслужбами, а именно с ЦРУ. Пресс-секретарь президента также говорил, что все заявления политика – это те слова, которые ему приказывают озвучивать иностранные спецагенты. Сам же Алексей Навальный, который сейчас находится в колонии, требует, чтобы эти слова были опровергнуты на официальном сайте Кремля. В суде также уточняли, что о денежной компенсации в иске речи не шло. Помимо Дмитрия Пескова ответчиком по делу является и информационное агентство ИТАР-ТАСС.

Рассмотрение иска могло начаться еще несколько месяцев назад, однако его дважды отказывались принять в суде из-за ошибок и неточностей. Прошлое заседание было решено перенести для получения дополнительных доказательств от ТАСС.

Рассмотрение дела начнется в 11:30. Будут и на нем присутствовать непосредственно истец и ответчики не известно. Ранее на судебных заседаниях Алексей Навальный был по видео связи.